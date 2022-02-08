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Rizespor futbolcusuna silahlı saldırı düzenlendi

Rizespor futbolcusuna silahlı saldırı düzenlendi

Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini; futbolcunun yaralanmadığını ancak aile üyelerinin yaralandığını açıkladı.