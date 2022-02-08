- Haberler
- Futbol Haberleri
- Rizespor futbolcusuna silahlı saldırı düzenlendi
Rizespor futbolcusuna silahlı saldırı düzenlendi
Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini; futbolcunun yaralanmadığını ancak aile üyelerinin yaralandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 03:09
Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Karadeniz ekibinin açıklaması şöyle:
"Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."