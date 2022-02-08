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    Rizespor futbolcusuna silahlı saldırı düzenlendi

    Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini; futbolcunun yaralanmadığını ancak aile üyelerinin yaralandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 03:09
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    Rizespor futbolcusuna silahlı saldırı düzenlendi

    Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

    "SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Karadeniz ekibinin açıklaması şöyle:

    "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

    Rizespor futbolcusuna silahlı saldırı düzenlendi #1


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