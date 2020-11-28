Rizespor-Galatasaray - CANLI SKOR

10. haftada oynanacak karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak oluyor.

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34' Galatasaray'da Feghouli bir sakaltık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

32' Rizespor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Skoda iyi bir vuruş yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

28' Bu defa Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu önce Rizespor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Taşdemir'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

17' Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden çektiği cılız şutu kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

11' Galatasaray'da birbirleriyle çarpışan Donk ve Samudio yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

8' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Gökhan'da kaldı.

3' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.1' Maç başladı...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç oluyor.

Galatasaray, oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip, topladığı 17 puanla 3. sırada yer aldı. Ligde bir haftayı bay geçen Rizespor ise 8 maçta aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ligde 9. basamağa yerleşti.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Diagne