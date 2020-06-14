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Rizespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor'a konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 14.06.2020 - 13:02
Galatasaray aylar sonra sahaya iniyor...
Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sport'tan canlı yayınlanacak karşılaşmaya Galatasaray 50 puanla 3. sırada çıkarken Rizespor ise 25 puanla 16. sırada çıkacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Marcao ile birlikte Sekidika ve Jimmy Durmaz maç kadrosunda yer almıyor.
Rizespor'da Boldrin cezalı olduğu için Galatasaray karşısında olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor
Gökhan
Maroziuk
Talbi
Burak
Melnjak
Oğuz Kağan
Vetrih
Garmash
Oğulcan
Samudio
Skoda
Galatasaray
Muslera
Mariano
Donk
Ahmet Çalık
Saracchi
Lemina
Seri
Belhanda
Feghouli
Onyekuru
Falcao