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    Rizespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 13:02
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    Rizespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray aylar sonra sahaya iniyor...

    Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sport'tan canlı yayınlanacak karşılaşmaya Galatasaray 50 puanla 3. sırada çıkarken Rizespor ise 25 puanla 16. sırada çıkacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Galatasaray'da Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Marcao ile birlikte Sekidika ve Jimmy Durmaz maç kadrosunda yer almıyor.

    Rizespor'da Boldrin cezalı olduğu için Galatasaray karşısında olmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Çaykur Rizespor
    Gökhan
    Maroziuk
    Talbi
    Burak
    Melnjak
    Oğuz Kağan
    Vetrih
    Garmash
    Oğulcan
    Samudio
    Skoda

    Galatasaray
    Muslera
    Mariano
    Donk
    Ahmet Çalık
    Saracchi
    Lemina
    Seri
    Belhanda
    Feghouli
    Onyekuru
    Falcao

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