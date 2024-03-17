Rizespor, Gaziantep FK'yı üç golle geçti Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Rize Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Rizespor, maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Rizespor geriden gelip kazandı

Gaziantep FK'nın golü 54. dakikada Deian Sorescu'dan geldi.

Rizespor'a eşitliği getiren golü ise Gaziantep FK'dan Salem M'Bakata 64. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 84. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 90+7'de Altin Zeqiri attı.

Ayrıca Rizespor'da Jonjo Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Selçuk İnan ilk yenilgisini aldı

Son 5 maçında 4 yenilgi alan İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, bu galibiyet birlikte ile puanını 42'ye yükseltti.

Selçuk İnan ile çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK ise bu sonuçla birlikte 31 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Rizespor, İstanbulspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u ağırlayacak.