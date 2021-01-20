Rizespor, Gaziantep'i 3 golle geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibinin golleri Skoda(2) ve Samudio'dan geldi.

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Rizespor oldu.

SUMUDICA İLE ANLAŞILDI

Stjepan Tomas ile yolları ayırdıktan sonra Marius Sumudica ile büyük oranda anlaşan ve Gaziantep FK maçına Ersin Aka ile çıkan Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. (P) dakikalarda Milan Skoda, 89. dakikada Samudio (P) kaydetti.





SKODA SON 9 MAÇTA 7. GOLÜNÜ ATTI

Rizespor'un 35 yaşındaki golcüsü Milan Skoda, son 9 lig maçında 7 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Skoda bu sezon toplam 16 lig maçına çıkarken, 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

Marius Sumudica'nın ardından ilk maçını kazanan Gaziantep FK, Rize deplasmanında mağlup oldu. Gaziantep FK'nın anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Sa Pinto maçı tribünden izledi.

Bu galibiyetin ardından Rizespor puanını 24'e yükseltti. Gazaintep FK 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Rizespor, Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Hatayspor'u ağırlayacak.



