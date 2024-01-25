Rizespor golü buldu, VAR'dan döndü

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Trabzonspor, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Rize Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisinde ilk yarının son dakikalarında sosyal medyada konuşulan bir an yaşandı.
Emirhan'ın golü sayılmadı
Ev sahibi takım Rizespor, Emirhan Topçu, 45. dakikada topu ağlara gönderdi.
VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu karar Rizesporlular tepki gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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