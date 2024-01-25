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Rizespor golü buldu, VAR'dan döndü

Rizespor golü buldu, VAR'dan döndü Rizespor, Trabzonspor'u ağırladığı Süper Lig maçının ilk yarısında Emirhan Topçu ile golü buldu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.