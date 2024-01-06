Rizespor, Hatayspor'u iki golle geçti

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.
Rize Stadı'nda oynanan müsabakayı her iki devrede bulduğu gollerle 2-0'lık skorla ev sahibi Rizespor kazandı.
Karadeniz ekibinin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
Mavi-yeşilli takıma galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Rizespor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.
Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek
Ligde bir sonraki Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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