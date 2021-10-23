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    Rizespor ilk galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 16:01
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    Rizespor ilk galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek görev yaptı.

    Mücadelede perdeyi Çaykur Rizespor açtı. 11. dakikada Cemali'nin kaydettiği gol Karadeniz ekibini üstünlüğe taşıdı.

    Kasımpaşa'nin cevabı ikinci yarıda geldi. 62. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Umut Bozok duruma dengeyi getirdi.

    Rizespor ilk galibiyetini aldı #1

    GOL 90+11’DE GELDİ

    Maçta 90+11. dakika oynanırken Remy'nin kaleciden seken şutunu takip eden Selim Ay skoru belirledi: 2-1

    Müsabaka, 2-1'lik Rizespor üstünlüğüyle noktalandı.

    Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Çaykur Rizespor, ligdeki ilk zaferini elde etti.

    6 puanda kalan Kasımpaşa ise 19. sırada konumlandı.

    Rizespor ilk galibiyetini aldı #2

    Rizespor ilk galibiyetini aldı #3

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