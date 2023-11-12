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Rizespor, İstanbulspor önünde 3 puanı tek golle aldı

Rizespor, İstanbulspor önünde 3 puanı tek golle aldı Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.