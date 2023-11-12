Rizespor, İstanbulspor önünde 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.
Karadeniz ekibine üç puanı getiren golü 5. dakikada Jonjo Shelvey kaydetti.
Rizespor, 17 puana yükseldi
Bu sonuçla birlikte Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
İstanbulspor'da kötü gidişat sürüyor
Ligin son sırasına demir atan İstanbulspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibinin bu sezonki tek galibiyeti Ankaragücü'ne karşı geldi.
Süper Lig'e yaptığı iyi başlangıçla dikkat çeken Rizespor, son 3 maçta aldığı yenilgiler sonucu orta sıralara gerilemişti. Rize ekibi, bu maçta elde ettiği galibiyetle mağlubiyet serisini noktalamış oldu.
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