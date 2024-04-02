Rizespor, İstanbulspor'u farklı geçti

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Süper Lig'de 31. haftanın açılış mücadelesinde İstanbulspor ile Rizespor karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Rizespor, 4-0'lık skorla kazandı.
Konuk takımın gollerini 4. dakikada Olawoyin, 44 ve 64. dakikalarda Minchev ve 90+1'de Akintola kaydetti.
Rizespor, puanını 45 yaptı
Bu sonuçla birlikte Rizespor puanını 45'e yükseltirken, İstanbulspor 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
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