Rizespor, Kayserispor'a üç attı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
RİZESPOR, 3 GOLLE KAZANDI
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Emrecan Bulut ile 71 ve 81. dakikalarda Ali Sowe attı.
Kayserispor'da Stephane Bahoken, 75'te kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
RİZESPOR'UN ÇIKIŞI SÜRÜYOR
Bu sonucun ardından Rizespor, ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Kayserispor, 12 puanda kaldı.
Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
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