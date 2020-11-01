Rizespor, Kayserispor'u Remy'nin golüyle yendi

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u mağlup etti.

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Rizespor ile Bayram Bektaş'ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.





REMY YİNE ATTI

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Baiano'nun sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine düzgün bir vuruş yapan Remy'nin şutu köşeden ağlarla buluşurken Remy bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptı.

Öte yandan Kayserispor'da Henrique 90. dakikada topu ağlara yolladı, tartışılan pozisyonda VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

Alınan bu sonucun ardından Rizespor 11 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kayserispor ise 6 puanda kalarak bu sezonki 4. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor BAY geçecek.