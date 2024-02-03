Rizespor - Konyaspor maçında gol çıkmadı Rizespor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde İlhan Palut'u çalıştırdığı Rizespor ile Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı skorla sona erdi. İki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Rizespor ligde oynadığı son iki maçı kazanamadı. Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 22'ye çıkardı. Rizezspor ise 36 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Ankaragücü ile karşılaşacak. Rizespor, Sivas deplasmanına gidecek.