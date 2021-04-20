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    Rizespor, Konyaspor'a 5 gol attı

    Süper Lig'in 36. haftasında Rizespor, evinde Konyaspor'u 5-3 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 18:14
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    Rizespor, Konyaspor'a 5 gol attı

    Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 5-3'lük skorla kazanan taraf oldu.

    Konyaspor'un gollerini 6. dakikada Guilherme ve 11. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Konyaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Jesse Sekidika, ikinci golde asist yaptı.

    Çaykur Rizespor'un gollerini 21. dakikada Damjan Djokovic, 27. dakikada Konrad Michalak, 68. dakikada Loic Remy, 74. dakikada Braian Samudio ve 82. dakikada Adil Demirbağ kaydetti.

    Rizespor, Konyaspor a 5 gol attı #1

    RİZESPOR 42 PUANA YÜKSELDİ

    Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 42'ye yükseltti. Konyaspor 41 puanda kaldı.

    Süper Lig'de cuma günü Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

    Rizespor, Konyaspor a 5 gol attı #2

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