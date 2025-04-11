Rizespor, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup eden Rizespor, sonraki maçlarda Antalyaspor’a 2-1, Bodrum FK’ya ise 2-0 yenildi.

29. haftayı bay geçen yeşil-mavililer, 30. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan ve 13. sırada yer alan yeşil-mavililer, küme düşme hattına yaklaştı.

BU SEZON KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERİYORLAR

Geçen sezon ise 28. hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 39 puan toplamıştı.

O dönemde Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Rize ekibi, bu sezon ise küme düşmeme mücadelesi veriyor.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada yalnızca 2 kez kalesini gole kapatabilen yeşil-mavililer, toplamda 47 gol yedi ve rakip fileleri 35 kez havalandırdı.

TRABZONSPOR'A KARŞI SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Süper Lig’in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Trabzonspor’a konuk olacak Rizespor, rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak küme hattından uzaklaşmak istiyor.

Rizespor, bordo-mavililere karşı ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünden galibiyetle ayrılırken, son yenilgisini Türkiye Kupası’nda 5-2’lik skorla aldı.