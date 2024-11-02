Rizespor maçında kırmızı kart gören Uğur Çiftçi, Fenerbahçe karşısında yok

İHA

Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmasının 69. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi, oyun dışı kaldı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

32 yaşındaki oyuncu, ligin 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.