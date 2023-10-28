Rizespor penaltı bekledi, hakem oyunu sürdürdü Rizespor, Galatasaray'la karşılaştığı maçın 52. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam ise karşılaşmayı devam ettirdi.

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rizespor'a konuk oldu. Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Rize Stadı'nda oynanan maçın ikinci yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi takım, bir pozisyonda penaltı beklerken hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Devam kararı çıktı

Karşılaşmanın 52. dakikasında Karadeniz ekibinin atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mithat Pala, Wilfried Zaha ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.

Rizespor oyuncuları bu esnada penaltı bekledi, oyun devam etti. Sonrasında VAR'dan herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında ise sosyal medyada taraftarlar, hakem Kadir Sağlam'a tepki göstedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)