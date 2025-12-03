Rizespor sahasında Pendikspor'a gol oldu yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası 4. tur maçında Rizespor sahasında Pendikspor'u ağırladı.

RİZESPOR FIRTINA GİBİ ESTİ

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-1 kazandı ve kupada gruplara kaldı.

Rizespor'da galibiyeti getiren golleri Samet Akaydin, Mithat Pala, V. Mihaila, I. Olawoyin, L. Augusto ve Taha Şahin kaydetti. Pendikspor'un tek golü J Clarke-Harris'ten geldi.

İLK YARI

15. dakikada Rizespor 1-0 öne geçti. Mithat Pala'nın ceza sahasına yaptığı ortada Samet Akaydin, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı, arka direkte Mithat Pala ağlara gönderdi: 2-0.

32. dakikada Rizespor bir gol daha buldu. Samet Akaydin'in pasıyla topla buluşan Mihaila'nın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in solundan filelere gitti: 3-0.

İKİNCİ YARI

48. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Alikulov'un ceza sahasına yaptığı ortada Olawoyin, penaltı noktasının gerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in bakışları arasında uzak köşeden ağlarla buluştu: 4-0.

50. dakikada ev sahibi ekip, farkı açmaya devam etti. Mithat Pala'nın pasıyla sağ kanattan süratle ceza sahasına giren Augusto, çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruşla topu kalecinin altından filelere gönderdi: 5-0.

83. dakikada Rizespor 6. golü kaydetti. Mithat Pala'nın sol iç kulvardan ayak dışıyla arka direğe yaptığı ortaya ceza sahası sağ çaprazında bekletmeden dokunan Muhammet Taha Şahin, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 6-0.

88. dakikada Pendikspor, maçtaki tek golünü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Thuram'ın rakibinden kurtardıktan sonra kaleye gönderdiği şutta, kaleci Erdem Canpolat topu çeldi. Dönen topu boş pozisyonda önünde bulan Clarke-Harris, meşin yuvarlağı savunmaya rağmen ağlara gönderdi: 6-1.