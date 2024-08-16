Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdı
Haber Merkezi

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Rizespor, profesyonel futbolcusu Selim Ay karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

kulübünden yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay’a kariyerinde başarılar dileriz.

46 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST

Rizespor’a 2020-2021 sezonunda transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 46 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.