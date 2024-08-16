Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdı

Haber Merkezi
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Rizespor, profesyonel futbolcusu Selim Ay karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Rizespor kulübünden yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay’a kariyerinde başarılar dileriz.
46 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST
Rizespor’a 2020-2021 sezonunda transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 46 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış