Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı İlhan Palut yönetiminde Süper Lig'de 5. sırada yer alan Rizespor'da 34 yaşındaki futbolcu Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmesi feshedildi.

AA

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı deneyimli savunma oyuncusuna teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Bu sezon yalnızca 47 dakika oynadı

Sinan Osmanoğlu, bu sezon lig ve kupada yeşil-mavili formayla 47 dakika görev yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)