Rizespor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada, kazanan

çıkmadı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti.

Etkinliğini artıran Sivasspor, 84. Veljko Simic ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi.

Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Rizespor önümüzdeki hafta Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.