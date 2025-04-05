Rizespor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada, kazanan

çıkmadı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti.

Etkinliğini artıran Sivasspor, 84. Veljko Simic ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi.

Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Rizespor önümüzdeki hafta Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Emre Çalışkan
Editor