Rizespor taraftarından Filistin'e destek Rizespor taraftarı, Galatasaray maçı öncesinde Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.

AA

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma için statta yerini alan binlerce Rizespor taraftarı Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.

Yeşil-mavili taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Stadı dolduran taraftarlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek verdi.

"Kudüs İslam'ındır"

Takımlarını desteklemek için tribündeki yerini alan binlerce Rizespor taraftarı, Filistin bayrağı ve atkıları açarak Filistin lehine sloganlar attı, dua etti.

Taraftarlar, "Kudus özgür olana kadar mücadele devam edecek. Kudüs İslam'ındır. Öldürülen kardeşin ölen sensin" pankartları açtı.

Statta fetih marşı çalındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)