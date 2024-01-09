Rizespor taraftarından koreografi!

İHA
Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Rizespor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.
Ligde 5. sırada bulunan yeşil-mavili kulübün taraftarları maç öncesinde kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut, takımın fotoğrafı ve ‘Rota Avrupa’ yazılı kareografisi yaptı.
'Rizespor Avrupa'ya'
Karşılaşmada bulunan taraftarlar ‘Rizespor Avrupa’ya’ sloganları attı.
Rizespor, ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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