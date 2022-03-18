Rizespor - Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.

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İlk yarı sonucu: Rizespor 0-0 Trabzonspor

39' Gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'e faul yapan Ponck, sarı kart gördü.

31' Abdülkadir'in ön direğe ortasını savunma karşıladı. Sonrasında topu alan Djaniny, soldaki Abdülkadir'i düşündü ancak genç futbolcu ofsaytta yakalandı.

27. dakika itibarIyla saha da maç öncesinde olduğu gibi yine beyaza büründü.

25' Sağdan Visca'nın ortası arkaya açıldı. Sonrasında İsmail'in ortasında Dorukhan'ın arkaya çevirdiği topa Djaniny dokunamadı. Trabzonspor, önemli bir fırsattan yararlanamadı.

20' Gedson'un soldan kornerini savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda yine topu Gedson aldı. Portekizli'nin ortasını savunma yine karşıladı. Devam eden Rizespor atağında Boldrin'in şutu kaleci Erce'de kaldı.

17' Rizespor tehlikeli geldi. Sağdan ceza sahasına giren Boyd, arka direkteki Cisse'yi düşündü. Top kaleci Erce'de kaldı.

16' Visca'nın sağdan kornerini Holmen karşıladı. Sonrasında Abdülkadir'in şutu zayıf kaldı ve savunma topu uzaklaştırdı.

9' Gelişen Rizespor atağında sol kanatta topu alan Cemali, önündeki Alper'i düşündü ancak Trabzonspor savunması araya girdi.

8' Nwakaeme, rakip yarı alan Djaniny'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

4' Rize'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Kaleciler kenara geldi. Gözlerine kömür çekiliyor.

3' Sol kanattan Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Rizespor savunması uzaklaştırdı.

2' Sağ kanatta topla buluşan Visca, sol kanattaki Nwakaeme'yi düşündü ancak savunma araya girdi. Trabzonspor korner kullanacak.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Rizespor'a konuk oluyor.

Rizespor Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.20'de başladı. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

İLK 11'LER,

Rizespor: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse

Trabzonspor: Erce Kardeşler; Bruno Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı; Dorukhan, Siopis; Visca, Abdülkadir, Nwakaeme; Djaniny