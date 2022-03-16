Petrol
101.53
1.62%
Euro
16.17
0.49%
Dolar
14.70
0.00%
Altın
907.16
0.12%
Borsa
2089
0.47%
Bitcoin
596.430
4.22%
BTXN Coin
39.37
0.97%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 30. haftasında küme düşme hattında bulunan Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

    Bu kapsamda ligde 70 puanla lider konumunda olan Trabzonspor, 30. hafta maçında küme düşme hattında bulunan Rizespor'a konuk olacak.

    Ligde en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki yeşil-mavili ekip ise kümede kalma hattından kurtulmayı hedefliyor.

    Takımını desteklemek futbolseverler ise Rizsepor - Trabzonspor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı, 18 Mart 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

    Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'da 10 tahliye koridorunun 3'ü gerçekleşmedi
    Dünya

    Ukrayna'da 10 tahliye koridorunun 3'ü gerçekleşmedi

    Alman şirket, Rusya'dan gaz alımını durdurdu
    Ekonomi

    Alman şirket, Rusya'dan gaz alımını durdurdu

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir