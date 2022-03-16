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- Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 17:00
- Güncelleme : 16.03.2022 - 17:07
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
Bu kapsamda ligde 70 puanla lider konumunda olan Trabzonspor, 30. hafta maçında küme düşme hattında bulunan Rizespor'a konuk olacak.
Ligde en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki yeşil-mavili ekip ise kümede kalma hattından kurtulmayı hedefliyor.
Takımını desteklemek futbolseverler ise Rizsepor - Trabzonspor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı, 18 Mart 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.