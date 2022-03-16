Haberler

Futbol Haberleri

Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 30. haftasında küme düşme hattında bulunan Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?