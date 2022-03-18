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Rizespor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 18:55
- Güncelleme : 18.03.2022 - 19:46
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Rizespor'a konuk olacak.
Rizespor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse
Trabzonspor: Erce Kardeşler; Bruno Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı; Dorukhan, Siopis; Visca, Abdülkadir, Nwakaeme; Djaniny