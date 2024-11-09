Rizespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Rize Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son maçında Sivasspor'a 2-1 yenilen Rizespor, 10 puanla Süper Lig'in 16. sırasında bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Göztepe'ye (2-1) ve Fenerbahçe'ye (3-2) kaybeden Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Olawoyin, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Ali Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Lundstram, Okay, Visca, Cham, Cihan, Banza