Rizespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

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Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Rize Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.
Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.
Muhtemel 11'ler
Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaivh
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan
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