Rizespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Rize Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaivh

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan