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- Rizespor, Trabzonspor'u 3 golle mağlup etti
Rizespor, Trabzonspor'u 3 golle mağlup etti
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 22:19
- Güncelleme : 18.03.2022 - 22:20
Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, ligin son sıralarına demir atan Rizespor'a konuk oldu.
Yoğun kar yağışıyla başlayan maç temposuz ilerledi. İlk yarıda iki takım rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de golü bulamadı.
İki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.
POHJANPALO HAT-TRİCK YAPTI
İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha yüksek tempoda oynandı. Maçın 48. dakikasında sahneye çıkan Abdülkadir Ömür, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Yediği golün ardından rakip kalede baskısını artıran Rizespor, 58 dakikada penaltı kazandı. 59. dakikada topun başına geçen Pohjanpalo, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.
64. dakikada yeniden penaltı kazanan Rizespor'da Pohjanpalo, yeniden sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.
Maçın 70. dakikasında sahneye çıkan Djaniny, topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'a beraberliği getirdi.
90+5'te kazanılan penaltıyı da gole çeviren Pohjanpalo hat-trick yaparak takımını 3-2 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Rizespor 3 puanın sahibi oldu.