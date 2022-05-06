Rizespor ve Altayspor küme düştü

Süper Lig'de 36. haftada Gaziantepspor ile Kayserispor'un 1-1 berabere kalmasıyla birlikte Rizespor ve Altayspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de 36. sahasında Kayserispor'u ağırlayan Gaziantepspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

23. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Lung kurtardı.

25. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

26. dakikada yapılan santra sonrası topla buluşan Maxim, rakiplerini geçerek ceza sahasına kadar girdikten sonra yerden vuruş yaparak topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada yapılan orta sonrası Lung almak isterken sahipsiz kalan topu ağlara gönderin Maxim'in golü kaleciye faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

45. dakikada Gaziantep FK'nın sol çaprazdan Mirza Cihan ile kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.





İkinci yarı

47. dakikada Maxim'in ortasında Muhammet'in kafa ile dokunduğu top direğin üstünden auta çıktı.

51. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı serbest vuruşta Papy'nin kafası rakipten döndü, dönen topu tamamlayan Ertuğrul meşin yuvarlağı üstten auta attı.

55. dakikada rakip ceza sahasında kaleci ile karşıya karşıya kalan Carole'un vuruşunu Günay kurtardı.

58. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşu üst direkten döndü.

75. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Maxim'in plase vuruşu savunmaya çarptıktan sonra direğin hemen yanından kornere çıktı.

79. dakikada kale önüne yapılan ortayı bir anda önünde bulan Kayserisporlu Hayrullah'ın vuruşu yandan az farkla dışarı gitti.





Altayspor ve Rizespor'un düşüşü kesinlik kazandı

İHA'nın haberine göre, bu sonuçla birlikte Gaziantepspor 1 puan alarak, 43 puana yükselmedi ve Rizespor ve Altayspor'un küme düşmesi kesinlik kazandı.

Bitime 3 hafta kala 33 puanda kalan iki takım da gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Böylece Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un ardından 2 takım daha küme düştü.