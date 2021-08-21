Rizespor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

Rizespor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

Rizespor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

Süper Lig'in 2. haftasında Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İki takımın da açık ve hücuma dönük oynadığı mücadelede toplam 16 şut atmasına karşın kalecileri geçemedi.





MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Rizespor ile Karagümrük arasında bu stadyumda oynanan geçen sezonki mücadele de 0-0 sona ermişti.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Karagümrük, 4 puana yükseldi. Rizespor ise yeni sezonun ilk puanını aldı.

Rizespor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Beşiktaş'a konuk olacak.



