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    Rizespor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

    Rizespor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele golsüz sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 21:13
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    Rizespor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 2. haftasında Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

    İki takımın da açık ve hücuma dönük oynadığı mücadelede toplam 16 şut atmasına karşın kalecileri geçemedi.

    Rizespor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı #1

    MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

    Rizespor ile Karagümrük arasında bu stadyumda oynanan geçen sezonki mücadele de 0-0 sona ermişti.

    Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Karagümrük, 4 puana yükseldi. Rizespor ise yeni sezonun ilk puanını aldı.

    Rizespor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Beşiktaş'a konuk olacak.

    Rizespor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı #2

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