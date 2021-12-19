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    Rizespor, Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

    Süper Lig'in 17. sırasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşmada Rizespor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 16:05
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    Rizespor, Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

    Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

    Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

    ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

    Bu sonucun ardından Rizespor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 16 yaptı. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.

    Rizespor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

    Rizespor, Yeni Malatyaspor u tek golle geçti #1

    Rizespor, Yeni Malatyaspor u tek golle geçti #2

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