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Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti
Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçın 78. dakikasında stadyumu terk etti.
- 22.04.2022 - 22:42
Süper Lig’in 34. haftasında Rizespor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Rizespor, 78. dakikaya 6-0’lık skorla geride girerken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
Rizespor yönetimi stadı terk etti
İHA'nın haberine göre; tezahüratlardan sonra maç devam ederken Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yöneticiler maçı bırakıp tribünden ayrıldı.