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    Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti

    Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçın 78. dakikasında stadyumu terk etti.
    • 22.04.2022 - 22:42
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    Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti

    Süper Lig’in 34. haftasında Rizespor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Rizespor, 78. dakikaya 6-0’lık skorla geride girerken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

    Rizespor yönetimi stadı terk etti

    İHA'nın haberine göre; tezahüratlardan sonra maç devam ederken Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yöneticiler maçı bırakıp tribünden ayrıldı.

    Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti #1


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