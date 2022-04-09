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Rizespor zorlu Konya engelini aştı
- Haber Merkezi
- 09.04.2022 - 18:05
Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı Rizespor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.
Rize Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 26. dakikada Zymet Bytyqi'nin golüyle öne geçerken; 43'te Yannick Bolasie skora dengeyi getirdi.
Konyaspor'da Amilton, 69'da takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor'da 77. dakikada Joel Pohjanpalo takımını galibiyete taşıdı. Konyaspor'da 90+6'da da Rahmanovic kırmızı kart görürken, Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.
Ligde kalma umutları devam ediyor
Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 29 yaparak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek.