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Rizespor zorlu Konya engelini aştı

Rizespor zorlu Konya engelini aştı

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip kümede kalma yolunda önemli bir zafer aldı. Konyaspor ise ikinciliğini tehlikeye attı.