Rizespor'a kötü haber! Benhur Keser, en az 6 hafta yok

İHA
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Rizespor'un Adana Demirspor maçı hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda, kanat oyuncusu Benhur Keser sakatlık geçirmişti.
Arka adele sakatlığı yaşayan Benhur Keser’in yapılan muayenesi sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda kısmi yırtık tespit edildi.
AMELİYAT OLACAK
Keser’in sakatlığı neticesinde ameliyat olmasına karar verildi.
Başarılı kanat oyuncusu Keser’in sahalara geri dönüşünün 6 ila 12 hafta olacağı belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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