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    Rizespor'a yenilen Denizlispor küme düştü

    Rizespor'a yenilen Denizlispor küme düştü

    Rizespor'a evinde 1-0 kaybeden Denizlispor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 18:18
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    Süper Lig'de 37. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Rizespor 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Denizlispor ligden düşen ilk takım oldu.

    Rizespor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 72. dakikada Braian Samudio kaydetti.

    Rizespor a yenilen Denizlispor küme düştü #1

    DENİZLİSPOR KÜME DÜŞTÜ

    Ligde iki maç sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 45'e yükseltti. 28 puanda kalan Denizlispor bitime 3 hafta kala küme düşmekten kurtulamadı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Rizespor a yenilen Denizlispor küme düştü #2

    Rizespor a yenilen Denizlispor küme düştü #3

    Ali Tandoğan: Asıl bu sene küme düşme kaldırılmalı - HABERİ

    Rizespor a yenilen Denizlispor küme düştü #4

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