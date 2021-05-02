Rizespor'a yenilen Denizlispor küme düştü

Rizespor'a evinde 1-0 kaybeden Denizlispor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Süper Lig'de 37. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Rizespor 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Denizlispor ligden düşen ilk takım oldu.

Rizespor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 72. dakikada Braian Samudio kaydetti.





DENİZLİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Ligde iki maç sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 45'e yükseltti. 28 puanda kalan Denizlispor bitime 3 hafta kala küme düşmekten kurtulamadı.

Süper Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.