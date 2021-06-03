Euro
10.5328
0.33%
Dolar
8.6251
0.38%
Altın
525.06
-0.42%
Borsa
1.441
0.7%
Bitcoin
332.555
4.36%
EXEN Coin
33.20
3.65%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Rizespor'da başkan Hasan Kartal, istifa etti

    Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizespor'da başkan Hasan Kartal, istifa etti

    Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, açıklamalarda bulunmuştu.

    Kartal, "İlk aşamada kendi yönetim kurumumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut'tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri'nden de ayrılacağım, Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım." ifadelerini kullanmıştı.

    Rizespor da başkan Hasan Kartal, istifa etti #1

    İSTİFA ETTİ

    Bugün Hasan Kartal Rizespor'daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Rizespor da başkan Hasan Kartal, istifa etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir