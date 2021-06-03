Rizespor'da başkan Hasan Kartal, istifa etti

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, açıklamalarda bulunmuştu.

Kartal, "İlk aşamada kendi yönetim kurumumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut'tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri'nden de ayrılacağım, Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım." ifadelerini kullanmıştı.





İSTİFA ETTİ

Bugün Hasan Kartal Rizespor'daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.



