Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan ile yollar ayrıldı

Haber Merkezi
İlhan Palut yönetimindeki Süper Lig ekibi Rizespor'da bir veda gerçekleşti.
Rizespor, tecrübeli savunmacı Halil İbrahim Pehlivan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK FESHEDİLMİŞTİR"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Halil İbrahim Pehlivan’a, 2 yıl boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.
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