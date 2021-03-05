Rizespor'da hoca adayları

Marius Sumudica'nın görevden alınmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Bülent Uygun ile görüştüklerini doğruladı.

Süper Lig'de son 8 maçında galibiyete hasret kalan Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinde Başkan Hasan Kartal, Skorer'e açıklamalarda bulundu.

RİZESPOR'DA 4 HOCA ADAYI VAR

Bülent Uygun ile görüştüklerini doğrulayan Başkan Kartal, "Bülent Uygun ile görüşmemiz var. Başka isimler de var. İbrahim Üzülmez temas kurduğumuz isimlerden. En geç yarın karar vermiş olmam lazım. Uygun bize daha yakın gözüküyor. Görüştüğümüz diğer isimler arasında Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu da var. Net kararımı yarın vereceğim." şeklinde konuştu.