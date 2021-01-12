Rizespor'da koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da, yarın Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesi öncesi bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da, bir futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

1 FUTBOLCUDA KORONA

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 PCR testi yapıldığını belirtti.

Türüt, test sonucu pozitif olarak rapor edilen bir futbolcunun izole edildiğini, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.