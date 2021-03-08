Euro
9.1358
1.73%
Dolar
7.6848
2.03%
Altın
417.13
1.42%
Borsa
1.532
-0.64%
Bitcoin
385.269
1.79%
EXEN Coin
15.91
-1.11%
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Rizespor'da Loic Remy'den iyi haber

    Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıkarken uzun süredir sakatlığı bulunan Remy'den de iyi haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizespor'da Loic Remy'den iyi haber

    Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Yeşil-mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi.

    Rizespor da Loic Remy den iyi haber #1

    2 HAFTA İÇİNDE KADRODA YER ALACAK

    Bu arada Rizespor'da Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Loic Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı.

    Remy'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir