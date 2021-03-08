Rizespor'da Loic Remy'den iyi haber

Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıkarken uzun süredir sakatlığı bulunan Remy'den de iyi haber geldi.

Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi.

2 HAFTA İÇİNDE KADRODA YER ALACAK

Bu arada Rizespor'da Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Loic Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı.

Remy'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.