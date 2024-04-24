Rizespor'da sakatlanan Jonjo Shelvey'in tedavisine başlandı

AA

Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Türüt, antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'de kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Shelvey'in Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenman öncesi aldığı darbeyle sakatlandığını anımsattı.

"Tedavisi devam etmektedir"

Oyuncunun muayene ve tetkiklerinin yapıldığını belirten Türüt, şu ifadeleri kullandı:

Muayene sonucunda, kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Futbolcumuza 'Geçmiş olsun.' dileklerimizi iletiyoruz.