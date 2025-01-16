Rizespor'da transfer gündemi: Umut Bozok ve Dario Saric

Haber Merkezi

Rizespor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda yeşil-mavililer, iki önemli oyuncunun transferinde önemli adımlar attı.

UMUT BOZOK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki golcü Umut Bozok’un transferinde sona gelindi.

Bordo-mavililerin, oyuncunun ayrılışına zorluk çıkarmayacağı belirtilirken Rizespor yönetimi, bonservis bedeli ödememek için oyuncunun menajeriyle mali şartlarda anlaşmaya vardı.

Umut Bozok’un Trabzonspor’dan bonservisini almasının ardından, resmi imza ve sağlık kontrolü için Rize’ye davet edileceği öğrenildi.

DARIO SARIC DE LİSTEDE

Karadeniz ekibi, ayrıca daha önce Antalyaspor forması giyen kanat oyuncusu Dario Saric’i de kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli oyuncunun transferi için görüşmelerin olumlu ilerlediği ve bu transferde de mesafe alındığı ifade edildi.