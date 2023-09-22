Rizespor'da yeni transferler tanıtıldı Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un yeni transferleri kamuoyuna tanıtıldı.

AA & Ensonhaber

5 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 10 puanla 3. sırada yer alan İlhan Palut yönetimindeki Rizespor'da yaz transfer döneminde kadroya katılan yeni transferler için tören düzenlendi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısına, bu sezon transfer edilen 15 futbolcunun yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Başkan Vekili Adnan Er ve Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu ile diğer yöneticiler katıldı.

"Oyuncuların tamamını hocamızın onayını alarak gerçekleştirdik"

Turgut, burada yaptığı konuşmada, Süper Lig'e yükselmenin ardından ara vermeden İlhan Palut'u takımın başına getirdiklerini ve transfere başladıklarını belirterek, şunları dedi:

Çeşitli araştırmalar sonucu transfer etmeye karar verdiğimiz oyuncuların tamamını hocamızın onayını alarak gerçekleştirdik. Bize önerilen birçok futbolcuyu da hocamızın onayı olmadığı için transfer etmedik. Yönetim olarak çok iyi bir süreç geçirdik. Yönetim adına görev yapan transfer komitemiz, hocamız büyük emek sarf etti.

"Rizespor'a çok yönlü katkı sunacağına inancımız tamdır"

Turgut, Rizespor'un geleceğini oluşturacak genç yetenekleri takıma kazandırmak hedefi ile yola çıktıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Başarıya aç, aynı zamanda dünya çapında yetenekli oldukları kabul görmüş isimlere yöneldik. Süper Lig'in en genç takımıyız. Kadromuza kattığımız genç oyuncuların gelecekte Rizespor'a çok yönlü katkı sunacağına inancımız tamdır. Genç isimlerin yanına tecrübeli isimleri de kattık. Transfer sürecinde birçok kez Avrupa takımlarıyla yarıştık. Belirli seviyenin üzerindeki oyuncular mali şartlar dışında farklı koşulları da önemsiyor. Bu arada belirtmek isterim ki transfer etmek istediğimiz 5-6 oyuncu için uzun uğraşlar verdik. Parasal olarak anlaştığımız halde bazı oyuncuların transferi sosyal yaşam koşulları nedeniyle gerçekleşmedi. Bilinmesini isteriz ki futbol şehri olmak için bu handikapları birlikte aşmamız gerek.

"Her geçen hafta daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz"

Kurulan takımın, Rizespor'a iskelet kadro oluşturacağına inandığının altını çizen Turgut, şu şekilde konuştu: