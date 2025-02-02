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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Fenerbahçe'nin galip geldiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU AKŞAM FENERBAHÇE STADI’NDA 40 DAKİKA FUTBOL İZLEDİK"

Süper Lig’de çok büyük emek sarf ettiklerine dikkat çeken Er, şunları dedi:

Bu akşam Fenerbahçe Stadı’nda 40 dakika futbol izledik, sonrasında ise yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Çok üzgünüz. Gençlerimiz sahada canıyla, dişiyle mücadele vermiştir ama neticede ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Türk futbolunda bunların olması bizleri gerçekten çok üzüyor.

"RİZESPOR'UN BURADA PUANI GASP EDİLDİ"

"Fenerbahçe böyle bir galibiyet neticesinde nasıl seviniyor onu anlamakta da zorlanıyorum" şeklinde sözlerini sürdüren Er, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten buna ihtiyacı yok. Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz neredeyse 6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama Türk futbolu zarar görmesin diye hiçbir zaman çok kötü açıklamalar yapmadık. Çok nadir açıklamalar olsa da artık bizimde bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Gerçekten kınıyoruz, sahada bize yapılanları reddediyoruz. Sarı kartlarla başlayan psikolojik baskı netice vermeyince kırmızı kartlara dönüştü ve neticesinde de Rizespor'un burada puanı gasp edildi. Yani her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sahada oyuncu değişikliği yapmak üzere harekete geçen Rizespor oyuncusu önce sarı kartla sonra kırmızı kartla dışarı atılıyor. Biz Ghezzal ile bu konuyu konuştuk, asla ağzından kötü bir laf çıkmamış.

"O ZAMAN BIRAKALIM LİGİ 3 TAKIM ÇIKSIN OYNASINLAR BİZ DE SEYREDELİM"

Karşılaşmanın hakeminin Türk futboluna ciddi ölçüde zarar verdiğini ifade eden Adnan Er, açıklamalarını şu sözlerde tamamladı: