Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Rize Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 17 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde ise ev sahibi takım Rizespor'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Karadeniz ekibi, Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı iddiasının doğru olmadığını belirtti.

"ÖZEL PRİM UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında yarın karşılaşacağımız Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır.



Bazı sosyal medya hesaplarında, Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı iddia edilmektedir. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim uygulaması söz konusu değildir.



Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır.



Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.



Takımımız bütün hazırlıklarını tamamlamış ve kampa girmiştir. Zorlu lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak adına kazanmak zorunda olduğumuz zor bir mücadeleye çıkacağız. Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Dal Varesanovic ve Samet Akaydin ile birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır.



Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz.