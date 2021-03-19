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Rizespor'dan Galatasaray'a maç sonu göndermesi

Rizespor'dan Galatasaray'a maç sonu göndermesi

Rizespor, deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Yeşil-beyazlıların maç sonu paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu.