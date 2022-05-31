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    Rizespor'dan Gedson'a veda

    Rizespor, kiralık sözleşmesi tamamlanan Gedson Fernandes'e veda mesajı paylaştı.
    • 31.05.2022 - 08:46
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    Rizespor'dan Gedson'a veda

    Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak Rizespor'a transfer olan Gedson Fernandes, kiralama süresinin dolması ile Karadeniz ekibine veda etti.

    Rizespor şu açıklamayı yaptı:

    "Benfica'dan kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in kiralama süresi dolmuştur. Gedson Fernandes'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

    Küme düşen takımda 3 gol 3 asist yaptı

    Gedson, küme düşen Rizespor ile 11 Süper Lig maçına çıktı ve 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Portekizli futbolcu 1 Temmuz'dan itibaren ise resmi olarak Beşiktaş'ın oyuncusu olacak.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini şu sözlerle açıklamıştı; "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır. "

    Rizespor dan Gedson a veda #1


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