Rizespor'dan geri dönüş! Samsunspor deplasmanında üç puanı aldılar

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 5 gole sahne oldu.

Konuk takım Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SAMSUNSPOR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Samsunspor'u öne geçiren golleri 23. dakikada Samet Akaydin kendi kalesine ve 41. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

RİZESPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ

Rizespor, 52. dakikada Ibrahim Olawoyin ile farkı 1'e indirdi. Ali Sowe, 86. dakikada skora dengeyi getirdi. Altin Zeqiri, 88. dakikada Rizespor'a galibiyeti getirdi.

SAMSUNSPOR, 4 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

Evinde 4 maç sonra kaybeden üçüncü sıradaki Samsunspor, 46 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla 4. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkının 5'e inmesine engel olamadı.

RİZESPOR, PUANINI 30 YAPTI

26 Ocak'tan beri ilk kez puan alan Rizespor ise 30 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Samsunspor, gelecek hafta 6. sıradaki Göztepe'ye konuk olacak. Rizespor ise evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.