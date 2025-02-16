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Haber Merkezi

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Rize Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 17 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde ev sahibi takım Rizespor, sosyal medya hesabından eğlenceli bir video yayınladı.

SAMET VE ABDÜLKADİR HORON TEPTİ

Karadeniz ekibi, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Samet Akaydin ve Abdülkadir Ömür'ün idman sırasında horon teptiği anları paylaştı.

Yeşil-mavililerden yapılan bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.